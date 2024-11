OTSEPILT DELFI TV-s | Suur ülikooliderbi: Tartu sai TalTechi vastu poolajaks 14-punktilise eduseisu

Kodumeeskond TalTech on hooaega alustanud viie võidu ja kolme kaotusega, mis annab tabelis kuuenda koha. Viimati alistati Läti Ülikool 75:66. Tartlased lähevad mängule vastu kahemängulise võiduseeria pealt, kui möödunud nädalavahetusel alistati võõrsil Liepaja (66:63) ja Ventspils (93:92). Tartu Ülikool (3-3) on tabelis kümnes.

„Tartu vastu lahingud on viimastel aastatel kujunenud väga põnevateks ning tasavägisteks. Ka publikule pakub meie vastasseis üha rohkem huvi,“ sõnas kohtumise eelvaates TalTech/Alexela peatreener Alar Varrak. „Tartu on meie liiga taset arvestades hästi komplekteeritud ning et võita esimene August Soku karikas, peame tegema väga hea mängu. Ootame kõiki saali jälgima eeldatavat põnevuslahingut ning kõik kohalolijad saavad anda oma panuse võimalikku publikurekordi püstitamisse. Vürtsi lisavad mängule meie Juuliuse Jüngrid, TalTech puhkpilliorkester, tantsutüdrukud, publikumängud, suur ekraan ning palju muud. Tulge saali ja võimas emotsioon on Teile garanteeritud!“