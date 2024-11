Mihkel Ainsalu jätkab Tallinna FCI Levadias ka järgmisel hooajal

28-aastane Ainsalu on käimasoleval hooajal esindanud Levadiat 33 Premium liiga kohtumises, mille jooksul on Eesti koondislane löönud 11 väravat ja andnud viis resultatiivset söötu. Kirsina tordil aitas Ainsalu klubil võita ajaloo 11. Eesti meistritiitli.

Mihkel Ainsalu on ülimalt rahul, et saab Levadia särgis jätkata ka järgmisel hooajal. „Levadia on minu jaoks nagu kodu ja ma tunnen end siin väga hästi. Kõik omad poisid on koos ning mul on kõvasti usku sellesse meeskonda, et järgmisel aastal üheskoos veel suurem samm edasi teha,“ sõnas Ainsalu Levadia kodulehe vahendusel.