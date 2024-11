Tartu Ülikool tõi tagaliini Mihkel Kirvesega sama reha otsa astunud leegionäri

Meeskonna spordidirektor Janar Taltsi sõnul oli tagaliini täiendust vaja. „Senised mängud on näidanud, et meil on tagaliini jõudu juurde vaja, sest hooaeg on pikk ja mängude graafik tihe. Asjaolud langesid nii hästi kokku, et Harris jäi Leedus vabaks ja jõudsime temaga hooaja osas mõistlikule kokkuleppele. Loodame, et tänu temale saavad treenerid tagaliini minuteid paremini jagada ja ta toob meeskonnale juurde ohtlikkust nii rünnakul kui kaitses,“ sõnas Talts.