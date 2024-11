Kahel alal maailma tipus: Pariisi olümpial süstasõidus võistelnud norralanna teenis koha ujumise lühiraja MM-ile

Øritslandi tagasitulek on osutunud niivõrd vägevaks, et ta teenis koha Norra koondisesse detsembris toimuvale lühiraha MM-ile Budapestis. „See on lahe, et suutsin kvalifitseeruda samal aastal kahe erineva spordiala tiitlivõistlusele,“ sõnas ta kodumaa meediale.