Eesti naiste jalgpallikoondis läheb Rahvuste liigas vastamisi Israeliga, kellelt alles hiljuti saadi kaks korda sugeda

Koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul pole eesootavad vastased lihtsate killast, kuid palju sõltub koondise enda ettevalmistusest. „Esimene emotsioon on, et loosiõnn polnud päris sama hea kui eelmises Rahvuste liiga tsüklis, aga selle vastu me ei saa. Iisraeli koondis oli meie loosirattas ilmselt üks tugevamaid vastaseid. Bulgaariaga pole Eesti naiste koondis üle 15 aasta vastamisi läinud, küll aga oleme mänginud neidude koondistega nende vastu. Kindlasti on mõlemad vastased meie jaoks korralik proovikivi. Praegu saame alustada juba vastaste mänguliste detailide analüüsiga. Meie fookuses on võtta igast mängust maksimum – leida vastaste nõrgad kohad ja olla kohtumisteks parimal võimalikul viisil valmis,“ rääkis Ševoldajeva.