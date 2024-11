„Keerasin kõik p****e!“ USA sotsiaalmeedia staarile määrati New Yorgi maratonil eluaegne võistluskeeld

Vaatamata sellele, et Choi tegu polnud tahtlik, leidus ohtralt neid, kes tema peale võistluse järel kaebasid. Nõnda saabuski kolmapäeval teadaanne, et New York Road Runners, kelle egiidi alla New Yorgi maraton kuulub, määras Choile eluaegse võistluskeelu.