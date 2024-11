Varajane jõulukink: Meistrite liigas nähti ajaloo üht absurdseimat penaltit

„Mängisime hea esimese poolaja. Teisel poolajal muutis Mingsi tehtud viga mängu käiku väga palju. See oli mängu võti. Tema tegutsemine oli väga kummaline. Seda on juhtunud mu elus vaid korra,“ sõnas Aston Villa peatreener Unai Emery kaotuse järel.

Aston Villa kaitsja Ezri Konsa oli intsidendist rääkides kahetisel seisukohal. „Ma ei näinud täpselt, mis juhtus. Nägin vaid, et mängijad jooksid kohtuniku suunas ja nõudsid käega mängu. Sellised asjad tapavad mängu. Kui see oli tahtlik käega mängimine, siis miks ei antud talle teist kollast kaarti? Kuid jah, see oli viga ning me peame sellest õppima,“ nentis ta.