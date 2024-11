Kui palju maksab laupäeval esmakordselt välja antav WBC taipoksi Balti tiitlivöö ja mis plaanid on Kevin Rennol Uku Jürjendaliga?

Miks Renno WBC Eesti ja Balti tiitlivööde õiguste omandamise paar aastat tagasi üldse ette võttis? WBC ehk World Boxing Council organisatsiooni sidumine The League’i matšidega pole sugugi ainult pelgalt huvi tekitamiseks, vaid selle taga on soov aidata Eesti võitlejatel maailmas suuri tegusid teha.

„Läbi Eesti ja Balti WBC tiitlite on võimalik võitlejatel saada rahvusvahelisse rankingusse, et sealt edasi minna püüdma juba rahvusvahelisi tiitleid. Balti tiitlist järgmine on juba Euroopa ja sealt edasi maailmameistritiitel,“ selgitas Renno.

Laupäeval välja antav 72,6 kg tiitel on vaid üks vähestest, mis Rennol on võimalik siinse regiooni parematele võitlejatele välja panna. WBC Muay Thai’l on kategooriaid kokku koguni seitseteist. Imelikud komakohad tulenevad sellest, et originaalis on kategooriad määratud naelte järgi. Kategooriad on: 47,627 kg; 48,988 kg, 50,802 kg, 52,163 kg, 53,524 kg, 55,338 kg, 57,153 kg, 58,967 kg, 61,235 kg, 63,503 kg, 66,678 kg, 69,853 kg, 72,575 kg, 76,204 kg, 79,379 kg, 90,719 kg ja 91+ kg.

Arusaadavalt kõikidele kategooriatele siinses regioonis väärilisi tiitlipretendente ei leidu. Osad maailmameistritiitlidki on jagamata. Näiteks on hetkel omanikuta kääbuskaalu ehk 53,524 kg kaalukategooria maailmameistritiitel ja sellele järgnev ja Euroopa tiitlile eelnev rahvusvaheline tiitel.

Keskkaalus, mille peale Volosatõh laupäeval võitleb, kuulub maailmameistritiitel inglasele Joe Ryanile, kes peab seda kaitsma 2025. aasta veebruaris. Rahvusvahelise keskkaalu WBC Muay Thai tiitli omanik on inglane Josh Hill ja Euroopa meister samast rahvusest Joe Welch. Wbcmuaythai.com kodulehel on välja toodud ka 20-pealine kandidaatide nimekiri, kust leiab mehi üle maailma: hispaanlasi, austraallasi, tailasi, brasiillasi, sakslase, kreeklase, aseri ja rootslase.

Eelmisel The League’il tänavu maikuus anti välja WBC Eesti tiitlivöö (81 kg), mille sai enda omandusse Tanel Kondel, kes alistas pikas ja verises lahingus Ellis Kulinitsi.