Müncheni Bayerni fänn suri Meistrite liiga mängu ajal

Allianz Arenal Bayernit toetanud fänni tabas kohtumise alguses terviserike. Juhtunu tõttu möödus Bayerni 1:0 võidumäng oluliselt vaiksemas õhkkonnas kui tavaliselt. Klubini jõudis uudis, et pealtvaataja elu ei õnnestunud päästa, tund pärast lõpuvilet.

„Panime seda kohtumise ajal tähele. Enne kohtumist hüppas ja karjus kogu Südkurve tribüün. Aga loomulikult, kui midagi sellist juhtub, on õige, et fännid näitasid solidaarsust. Nad käitusid igati inimlikult,“ ütles Bayerni legend Thomas Müller.

Mülleriga nõustus ka peatreener Vincent Kompany. „Päris keeruline on praegu jalgpallist rääkida. Me ei tähistanud võitu sugugi nii palju kui tavaliselt. Loodame alati, et fännid jõuaksid tervetena ja turvaliselt koju. Paraku seekord nii ei läinud,“ sõnas juhendaja.