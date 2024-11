Magnus Kirt kiidab Johannes Ermi: eelmisel aastal oli ta ülipuine, nüüd on liigutused juba sellised, nagu tahame

Kirt liitus Ermi treeneritetiimiga eelmisel aastal. „Ei saa öelda, et Johannes poleks osanud oda visata, enne kui tööle asusime. Rekord oli 60 meetrit täis. Aga muutsime tehnika lihtsamaks. Heino Puuste ütles vanasti, et hoogu lisades on oda kindlasti lihtsam kaugele visata kui jõudu juurde teha. Plaan oli teha hoojooksu natuke sujuvamaks ja tehnikat kindlamaks, et ei oleks suuri ärakukkumisi,“ rääkis ta.