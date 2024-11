Kahevõistluse MK-sari jõuab eelseisval talvel spordisõpradeni kuuel korral

Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit märkis, et varasemad aastad on tõestanud ülekannete tähtsust ala tutvustamisel. „Teleülekanded on üks parimaid viise spordiala laiemale publikule tutvustamiseks, noortes huvi äratamiseks ja ala põnevuse esiletoomiseks,“ ütles Loit suusaliidu pressiteate vahendusel ning lisas, et läinud hooajal tele-eetris olnud MK-etapid läksid eestimaalastele väga korda. „Seda näitasid nii teleauditooriumi numbrid kui ka kodust MK-etappi külastanud publik.“