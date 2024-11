Korvpallitreener Tuomas Iisalo tegi NBA-s Soome spordiajalugu

Suvel Paris Basketballist lahkunud ja abitreenerina Memphis Grizzliesiga liitunud Iisalo sai võimaluse põhjusel, et Memphise peatreener Taylor Jenkins kaotas pereliikme ja on võistkonna juurest eemal.

„Olen treenerina töötanud üle kümne aasta ja tunnen iga mängu eel teatavat pinget. Olen mõistnud, et see on hea asi, sest nii peabki olema. Aga NBA-s oli taoline olukord minu jaoks muidugi teistsugune. Peatreeneril tuleb vastutada kõige eest, see ei ole siin minu harjumuspärane roll,“ rääkis Iisalo pressikonverentsil.