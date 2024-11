Pariisi olümpial naerualuseks jäänud breiktantsija lõpetas karjääri

Nüüd teatas Gunn, et ta ei suuda kriitika tõttu enam võistelda. „Kavatsesin alguses karjääri jätkata, aga kogu saaga oli nii kurnav, et mõtlesin ümber. Mul ei olnud enam kontrolli, kuidas inimesed midn nägid või kes ma olen. Ilmselt oleks minu järgmisi võistlusi pingsalt jälgitud, neid oleks filmitud ja kõik klipid veebi üles pandud,“ vahendas tema sõnu BBC.

Gunni sõnul ei pakkunud breiktants negatiivse tähelepanu tõttu talle enam piisavalt rõõmu. „Tantsimine on tegelikult nii tore ja see annab hea tunde. See ei tohiks tuju ära rikkuda, ükskõik, mismoodi see tantsimine välja näeb. Jätkan breiktantsuga, aga elutoas,“ lausus ta.