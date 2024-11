INTERVJUU | Naiste koondise treenerivahetus tuli kõigile üllatusena. Sirje Kapper: kui seda peeti õigeks, siis me austame nende otsust

Kas treenerivahetus, mis oli paljudele üsna ootamatu, tuli ka teile Anastassiaga üllatusena?

Kuna meie leping, mis esimesel perioodil oli üheaastane ja teisel korral „1+1“, kehtides detsembri lõpuni, siis me teadsime, et midagi sellist võib tulla. Meiega ei oldud veel järgmisest aastast räägitud. Ei saa öelda, et see meie jaoks väga suur üllatus oli. See, et meile pikendust ei pakutud ja meiega ei räägitud, mis me edasi mõtleme, võibolla oli natuke üllatuslik. Aga ju neil siis oli endal paigas, mida nad soovivad teha ja kuhu edasi liikuda.