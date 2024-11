Eesti käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Põhja-Makedooniale

„Mäng algas meie jaoks kaitses üsna raskelt. Nad tulid ikkagi väga suure hooga peale ja me saime ülipalju kaheminutilisi karistusi. Vaatamata sellele, et mängisime põhimõtteliselt pool esimest poolaega vähemuses, suutsime avapoolaja viigiga lõpetada, mis on väga kõva,“ kommenteeris Jürgen Rooba. „Teisel poolajal oli samamoodi: kaitses olime võib-olla liiga pehmed ja rünnakul eksisime kergete visetega. Sellise meeskonna vastu oli see täiesti piisav.“