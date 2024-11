Pärnusse kavandatakse ainulaadset kergejõustikuvõistlust, kus on õhus maailmarekord

Eeldatavalt 9. augustil toimuval jõuproovil sihivad Eesti ja maailma tipud meeste viievõistluse maailmarekordit. Viimastel aastakümnetel on ässad sel alal mõõtu võtnud väga harva. Aegade suurima summa 4282 punkti kogus 1969. aastal ameeriklane Bill Toomey, kes lõi üheksa punktiga üle Rein Aunale kuulunud maailmarekordi.

Eestis hoiab meeste viievõistluse traditsioone üleval Ermi treener Holger Peel , kes on 44 aastat korraldanud Leksi viievõistlust. Kümnevõistluse valitseva Euroopa meistri ettevõtlikud fännid otsustasid jõuproovi panna märksa uhkemasse kastmesse.

„Plaan on teha väga võimas kergejõustikuüritus, mille sarnast pole Eestis olnud,“ rääkis üks eestvedajatest Veiko Kriisk. „Meil on korraldustiimiga palju eeltööd tehtud. Pooled võistlejad on jah-sõna juba öelnud, mõnega peab veel rohkem kontakti võtma.“