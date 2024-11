Eesti discgolfi koondis alustas võistkondlikku MMi suurepäraselt

Koondise mänedžer Ralf Rogov sõnas tänase võistluspäeva eel, et mängudele vastu minevad koosseisud ning strateegiad on paigas. „Oleme saanud mängida ja katsetada erinevaid taktikaid ning meeskonnavaim on tugev. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on tulemus vastav,“ sõnas ta Eesti Discgolfi Liidu pressiteate vahendusel.