Neuville ja Ogier soovivad hübriidiajastu jätkumist. „Autod on juba niigi algelised“

„Ma naudin hübriidiga sõitmist, sest võimu on rohkem ja see on kindlasti lõbusam. Ma tahaks hübriidiga jätkata, sest mulle meeldib tehnoloogiline lisafaktor. Praegu on autod juba niigi algelised ja ilma hübriidita oleksid nad veelgi algelisemad,“ rääkis Neuville DirtFishile.

Ning temaga sama meelt on ka prantslased Sebastien Ogier ja Adrien Fourmaux. „Soovin, et hübriid jääks nii, nagu see oli algselt kavandatud ja arendatud,“ ütles Ogier. „Seetõttu on see minu jaoks veider viimase hetke otsus.“