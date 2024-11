Dopingupatune kergejõustikutäht jõi end 26-aastaselt surnuks

Bett lahkus siit ilmast möödunud kuul ja kuigi esialgu polnud surma põhjust teada, siis jooksumehe õde Purity Kirui avaldas nüüd, et ta vend jõi ennast lihtsalt surnuks.

„Kui Kipyegon võistluskeelu teenis, siis hakkas ta meeletult jooma. Ta ei tahtnud enam süüa ja kannatas depressiooni all. Me proovisime aidata tal sõltuvusest lahti saada, aga alati kui me tahtsime ta võõrutusravile saata, siis kadus ta kodust mitmeks päevaks,“ vahendab BBC Kirui öeldut.