TIPPHETKED | Viimsi jäi lõpusekundite põnevusheitluses Ventspilsile alla

„Treeningprotsessi oleme sellel nädalal saanud läbi viia paremini, kui eelmisel paaril nädalal, sest kõik põhijõud on teinud kaasa kogu treeningprogrammi. Tahame, et see ka mängupildis kajastuks. Treenerid saavad mänguminuteid jagada nii, et oleksime kogu mängu agressiivsed nii kaitses kui rünnakul, tehes tarku otsuseid,“ rääkis Viimsi peatreener Valdo Lips enne mängu.