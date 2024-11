TÄNA DELFI TV-s | Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalis kohtuvad Võru Barrus ja Tartu Bigbank

Veerandfinaalides kummalgi esiliigaklubide vastu raskusi polnud, kui Bigbank sai kindlalt jagu IMsport/Türi SKst ja Barrus alistas linnarivaali Danpower/Võru VK.

Mõlemad meeskonnad on hetkel heas hoos ka Cronimet liigas, kus hoitakse võrdsete punktide arvuga esimest ja teist kohta. Kuigi esimese omavahelise liigamängu Bigbank 3:0 võitis, oli Barrusel mitmeid muresid vigastustega ja praeguseks on olukord muutunud.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ootab Võru inimesi saali meeskonda toetama. „Loodetavasti leiavad kõik Võru inimesed kolmapäeval tee saali, loodan, et mängu tähtsus on kõigile arusaadav ja info kohale jõudnud. Poolfinaalid on kahtlemata meie senise hooaja kõige tähtsamad kohtumised ja selge see, et läheme neile vastu mõtetega, et finaali murda,“ rääkis Lüütsepp.

„Tahame näidata ilusat ja võitluslikku mängu ja pakkuda fännidele põnevust. Et Tartule vastu saada, peame oma normaalse päeva rünnaku ja bloki välja mängima ning lisaks hea päeva vastuvõtu ja servimängu tegema. Siis on meil nende vastu võimalus olemas.“

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg usub, et mõlemad meeskonnad näitavad väga võitluslikku mängu. „Meil on hooaja jooksul palju tähtsaid mänge ja need on ühed neist. Tegu on ikkagi poolfinaalidega ja kindlasti on need olulisemad kui Cronimet liiga põhiturniiri kohtumised. Ootan mõlemalt poolelt võitluslikku mängu, kindel on, et kumbki ei taha midagi lihtsalt anda,“ alustas Rikberg.

„Oleme Cronimet liiga tabeli tipus ja võib öelda, et mõlemad on viimasel ajal head hoogu näidanud. Et tegu on seeriaga ehk edasi saab kahe mängu kokkuvõttes, on olulisim teine mäng, mis peetakse meie kodusaalis. Väike eelis meil ehk on, aga samas Võru mehed kuskile reisima ei pea ja meie saal pole ka selline, millega oleks väga palju harjuda vaja. Võib-olla saali tunnetuse osas väike eelis on ja kindlasti on meil kodus ja neil kodus oma fännide tugi, mis võiks eelise anda ja kodumeeskonda kanda,“ lisas juhendaja.