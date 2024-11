Eesti jalgpalli noortekoondis kaotas Põhja-Makedooniale

„Kaitsetöö on selgelt miski, milles meil tuleb kindlasti juurde panna. See, et meile löödi mängudes kolm-neli väravat, teeb meele mõruks: nii ei saa ka tulemust püüda, ka siis, kui ise kaks väravat lööme. Peame palju juurde panema kiiruses ja duellides ning tegutsema julgemalt, samas säilitama oma otsustes rahu. See oli minu sõnum ka poistele. Need mängud näitasid meile hetkeseisu ja seda, millega tuleb veel ka klubides vaeva näha,“ ütles Oper lõpetuseks.