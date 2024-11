VIDEO | Eesti esipaar treenis Rio de Janeiro etapil rootslastest olümpiavõitjatega

Korra varem on Mart ja Dima tegelikult MK-etapil mänginud. 2019. aastal Türgis Aydinis toimunud kahe tärni MK-etapil (tänapäeva süsteemis justkui tugevuselt neljas sari) võideti kvalifikatsiooni avaringis 2:1 (-13, 18, 13) šveitslasi Zandbergen/Kisslingit, kuid teises ehk otsustavas ringis kaotati norralastele H. Mol/Berntsenile 1:2 (15, -20, -12). Norralased on seejärel kinnitanud kanda maailma paremikus: hiljutisel Joao Pessoa Elite16-etapil said nad näiteks viienda koha.