Motorsport: Autoralli MM-sari loobub hübriidist juba järgmisel aastal

Enne eelmisel kuul toimunud Kesk-Euroopa rallit pandi Rally1 masina hübriidi tulevik rahvusvahelises autoliidus (FIA) e-hääletusele. Täna arutati asja WRC komisjoni koosolekul ning Motorsporti teatel lepiti kokku, et hübriidajam eemaldamises Rally1 autodelt juba alates järgmisest aastast.

Selle otsuse peab FIA veel ametlikult ratifitseerima. Tõenäoliselt juhtub see järgmisel mootorispordinõukogu koosolekul detsembris.

Hübriidajami teema tõusis teravalt päevakorda septembris Akropolise ralli ajal, kui seda tarniv Compact Dynamics teatas uutest ohutuseeskirjadest, mille kohaselt ei saa hübriidajamit enam lähtestada, vaid meeskonnad peavad neid regulaarselt remontima.

M-Spordi pealik Richard Millener on sellist süsteemi teravalt kritiseerinud, sest see kasvatab tuntavalt meeskondade kulusid.

„Iseenesest mulle meeldib, mis suunas sari on liikunud, sest hübriidtehnoloogiat kasutatakse üha enam tavaautodes. Arvestades eriti, et elektriautode pealetulek on jäänud aeglaseks,“ ütles Millener.

„Kahjuks tähendavad uued regulatsioonid meie jaoks suurt kulu. See pole meile lihtsalt jõukohane,“ tõdes WRC ainsa eratiimi pealik. „Me ei soovi loobuda hübriidist selle enda pärast, vaid asi on selles, et M-Spordil pole lihtsalt võimalik seda ökonoomse hinnaga parandada. Me räägime reaalselt mitmest miljonist eurost, mis pole meie jaoks võimalik.“

Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala arvates saavad Rally1 masinad hakkama ka ilma hübriidsüsteemita.

„Sooritusvõime osas on autod päris head ka ilma selleta. Kui tekib oht, et meeskonnad ei saa MM-sarjas osaleda, sest neil on hübriidajamid otsas, siis nii ei tohiks minna,“ lausus Latvala.

WRC-sarjas võeti hübriid kasutusele 2022. aastal.