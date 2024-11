E-spordi Michael Jordan tõstis taaskord latti - milles seisneb Fakeri fenomen?

Mis teeb Fakeri niivõrd heaks?

Korealase osavus, mis talle enam kui kümme aastat tagasi tähelepanu tõmbas ei ole ka tänaseks kuhugi kadunud. Mitmetel tema karjääri perioodidel on teda peetud surematuks, mis tõi talle ka hüüdnime „The Unkillable Demon King“ ehk tapmatu deemonikuningas. Tema mänge vaadates võib vaatajatele tihtilugu jääda mulje, et tema asemel mängib robot, kuna liigutused toimuvad sellise täpsusega ja väga harvaesinevate vigadega. Kuid oskused jäävad silma ka väljaspool tema enda mängu. Vaadates, mis Fakeri ekraanil mängude ajal toimub, on näha, et tema infotöötlemise võime on pea konkurentsitu. Pilt on pidevas muutumises, kuna ta suudab pidevalt jälgida kõiki nelja enda meeskonnakaaslast ning paistab, et kaamera on tema enda peal kõvasti vähem kui muu mängu peal.