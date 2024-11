Sebastien Loeb läheb jahtima rekordilist Meistrite võidusõidu võitu

Autoralli poolelt on Sydney`s kaasa löömas kaks kuulsat nime: 50-aastane Loeb ja Uus-Meremaa ralliäss Hayden Paddon .

Loebil on võimalus üritusel ajalugu teha, sest Prantsusmaa legend on juba neljal korral kroonitud selle võistluse võitjaks. Neli võitu on ka Didier Aurioli ja Mattias Ekströmi arvel.