Algul loodeti, et aastaid kestnud saaga saab ideaalis sel aastal punkti. Tegelikult ollakse nüüdseks olukorras, kus protsess venib kevadesse. Kui arvestada, et suusahooaeg alles hakkab hoogu sisse saama, siis võib kõik veelgi venida. Pealtnäha vaieldakse Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi MTÜ kontol oleva raha üle, ent üha tugevneb mulje, et asja tuum on nüüdseks kusagil mujal. Letti lüüakse kõik aastate jooksul juhtunu.