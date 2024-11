Eesti koondislase Märt Rosenthali hooaeg on õnnetu põlvetrauma tõttu läbi

25-aastane Rosenthal tegi põlvele liiga laupäeval Wloclaweki Anwili vastu peetud mängu viimastel minutitel ja näiliselt süütus olukorras. Ta jäi väljakule lebama, ent tuli platsile tagasi. Õige pea selgus, et põlv pole siiski mängukorras ja Rosenthal lahkus taas. Stal Ostrow kaotas mängu 85:87.

Seega jääb 193 cm pikkune tagamees eemale vastavalt tänavu novembri ja 2025. aasta veebruaris peetavatest Eesti koondise EM-valikmängudest. Kui Eesti pääseb 2025. aasta suve lõpus peetavale EM-finaalturniirile, on ka need kohtumised suure kahtluse all.