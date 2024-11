VIDEO | Kalev/Cramo juhendaja Rannula euromängu eel: meil on kaheksa tervet mängijat. Loodetavasti saame kellegi veel rotatsiooni

Kui Kalev/Cramo on seni võitnud neli mängu, siis Rilski vastupidiselt kaotanud kõik neli. Sealjuures nende kõige napim allajäämine on kümnepunktiline. Teisalt on Rilski koduses Bulgaaria meistrliigas võitnud kõik viis kohtumist, mistap Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula meelest võivad kolmapäevase vastase senised eurosarja tulemused olla tsipa petlikud.

„Alagrupinumbreid vaadates tundub kerge vastane, aga seal on piisavalt kohalike koondise mängijate kogemust, ameeriklased ja üks Horvaatia pikk, kellega jäime esimeses mängus hätta,“ viitas ta esimeses kohtumises 20 punkti visanud ja 10 lauda maha võtnud Jure Planinicile. „Seal on materjali, aga seni pole nad Euroopas korralikku 40 minutit kokku pannud. Kuid nende koduliiga mängud näitavad, et heal päeval on nad paha vastane.“

Bulgaarias toimunud kohtumises hoidis initsiatiivi Kalev/Cramo, kes veel kolmanda veerandi keskel oli peal kaheksa punktiga (45:37). Kuid siis läksid tallinlased oma teed ning lõpuks võtsid Rannula hoolealused kindla 87:61 võidu. Sealjuures tõi Eesti esiklubile edu meeskondlikkus, sest lausa kaheksa meest said kirja vähemalt kuus punkti ning parimana panustas Kasper Suurorg 13-ga.

„Balkani satsid on just kodus väga tugevad, aga ma usun, et neil pole olnud hea eurosarja alagrupiturniir ja nad tahavad mingi märgi maha saada. Tänases seisus, kus on ka vigastusmuresid, peame olema selleks mänguks täielikult valmis,“ lausus Rannula klubi pressiteenitusele antud intervjuus.

Kalev/Cramo kindlustab võiduga koha vaheringis

Igast alagrupist pääseb otse edasi vaid võitja, lisaks lähevad edasi kümne alagrupi kuus paremat teise koha satsi. Kalev/Cramo on esikohale üsna lähedal, kuid halbade tulemuste kokkulangemisel võib Ungari meeskond Fehérvári Alba nad lükata teiseks. Ent kolmapäevase õnnestumise korral kindlustaksid tallinlased kindlasti koha vahegrupis.