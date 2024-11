LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Kes kroonitakse Eesti tennise aastalõputurniiril võitjateks?

Esimesed mängud peetakse neljapäeval kelll 14, reedene võistluspäev algab kell 11 ja kestab õhtutundideni. Laupäeval algusega kell 12 peetakse finaalid, mida on võimalik jälgida Delfi TV vahendusel.

Reedel, 8. novembril algaval Mastersi noorteturniiril on esindatud seitse võistlusklassi - poistel U12, U14, U16 ja U18 ning tüdrukutel U12, U14 ja U18. Igas võistlusklassis läheb väljakule kaheksa noortennisisti. Noorte Mastersi võitjad selguvad pühapäeval.

Esimene Eesti tennise aastalõputurniir peeti 2006. aastal, mil see toimus ETL Masters nime all ja võistlesid ainult mehed. Aastast 2010 kannab turniir nime Alexela Masters, samal aastal osalesid turniiril esmakordselt ka naistennisistid.

Meestest on enim tiitlivõite saanud Jürgen Zopp ja Vladimir Ivanov, kellel kummalgi on neid kuus. Naistest on olnud edukaim Elena Malõgina nelja võiduga.