LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Alexela Mastersi finaalis kohtuvad Malõgina-Gorlatš ja Ojakäär-Mölder

Ka meeste poolel alustasid hommikul mänge B-alagrupi teine ja kolmas reket. Kui Siim Troost rehabiliteeris ennast eilse kiire kaotuse eest Markus Mölderile ja alistas Sten Hiiesalu 6:2, 6:1, siis A-alagrupi mängudes jäi Johannes Seeman võiduta, sest kaotas enam kui kolm tundi kestnud mängus Carl Bret Parkole 5:7, 6:2, 6:7. Parko suutis serviga võrdsust hoida ja avasetis esimesena murda. Seeman võttis selle tagasi, kuid kaotas siis uuesti oma servi. Näis, et teises setis sündis pööre, kuid otsustav sett oli taas tasavägine ja Parko sai magusa võidu. Parko ei saanud aga hilisemas mängus Ojakääru servi vastu ja kuigi ta ise enamik servigeimidest võitis, väljendus see 4:6, 2:6 kaotuses.

Troost ütles lühiusutluses tenniseliidu pressiteenistusele, et tänane võit siiski tähendas, et ta võib kokkuvõttes rahule jääda. „Mölder võttis ikkagi minu vastu üsna kindlalt oma. Lootsin, et natuke tasavägisem võiks see mäng olla, kuid Markus tegi kõik nii ära, nagu pidigi tegema. Hiiesalu vastu tulid serv ja tõrje hästi välja, suutsin oma mängu peale suruda ja palju võrgus käia,“ ütles Troost. Õhtupoolikul alistas Mölder Hiiesalu 6:1, 6:3.