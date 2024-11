Eesti võimalus? 3 × 3 jäähoki pürgib 2030. aastaks olümpiamängude kavva

Esimest korda 2017. aastal maailmale tutvustatud 3 × 3 jäähoki on tänaseks juured nii sügavale maasse ajanud, et hellitab olümpialootusi. 2024. aasta noorte olümpial Lõuna-Koreas selles formaadis hokit juba mängiti. Nüüd on rahvusvaheline jäähokiliit IIHF valmistamas ette kandideerimisavaldust 2030. aasta taliolümpia kavva pääsemiseks.