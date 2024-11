VIDEO | 21-aastast meest suudlustega hellitanud Mike Tyson: ma arvasin, et ta on laps

Hiljuti oli Tyson omakorda külas endise poksiässa Andre Wardi taskuhäälingus, kus võeti teemaks ka eelnevalt mainitud intsident. Tysoni sõnul polnud ta toona lihtsalt teadlik, et Hasbulla on täiskasvanud mees.

„Ma arvasin, et ta on laps... Nii ma lastega tavaliselt käitun. Kaisutasin seda kutti, sest ma ei teadnud, et ta on umbes 26-aastane,“ selgitas Tyson.