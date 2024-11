Saksamaal sirgunud neiu jõudis Instagrami abil Eesti koondisesse. „Mulle väga meeldib siin olla!“

„Mul on tõesti kodune tunne ja mulle väga meeldib koondises olla. Oleme inimestena kõik väga paindlikud ja tiimikeemia on tõesti hea. Kõik on väga abivalmid ja söögilauas on alati lõbus vestelda,“ rääkis Tiimus Eesti Päevalehele, et hoolimata vähesest kokkupuutest on ta saavutanud koondisekaaslastega hea klapi.