Üheksa kuuga Euroliigast Keilasse: Barcelona legend paneb ennast proovile Peep Pahvi vastu

Kuigi Grimau on Barcelonas hinnatud mees - ta pidas mängijana selle klubi eest 150 Euroliiga kohtumist ja tuli 2010. aastal Euroliiga tšempioniks -, otsustas Kataloonia suurklubi tema teenetest ühe hooaja järel loobuda. Käesoleval hooajal treenib Barcelonat Joan Penarroya.

22 korral Rumeenia meistriks tulnud Dinamo on ENBL-i hooaega alustanud kolme kaotusega, Keilal on kaks kaotust. Rumeenia liigas on Dinamo kolme võidu ja nelja kaotusega 12. kohal.