Artur Konontšuki koduklubi peatreener sai kinga.

„Meie eesmärk on ja jääb võidelda põhiturniiril kohtade eest esimeses kolmandikus ja soovime sõna sekka öelda ka play-off´ides. Pedro on äärmiselt ambitsioonikas treener, kes on oma tööle täielikult pühendunud. Seetõttu ei ole see samm meie jaoks lihtne. Jõudsime järeldusele, et peame meeskonnale uue tõuke andma. Hooaeg on veel noor ja olen kindel, et suudame veel palju saavutada, sest selles meeskonnas on potentsiaali,“ sõnas klubijuht Hermann Schüller Oldenburg kodulehe vahendusel.