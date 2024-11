Läti snaiper usub, et Kaunase Žalgiris üllatab tänavu veel paljusid: nad on kindlasti kandidaat final four´i kohale

Žalgiris on teinud Euroliigas muljetavaldava alguse, kui esimesest seitsmest mängust on teenitud koguni kuus võitu. Viimane skalp võeti möödunud nädala reedel, kui kodusaalis murti maha Monaco 63:62.

Seitsme mänguvooru järel on Žalgiris ainus meeskond, kel on tabelis kuus võitu ja üks kaotus. Vägeva saldoga ollakse turniiritabeli tipus. Leedu klubi vägev algus pole märkamata jäänud Läti staarmängijal Davis Bertansil, kes usub, et Žalgiris pretendeerib tänavu vähemalt final four´i kohale.