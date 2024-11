Inglismaa kuulsa jalgpalliklubi särgil ilutseb nüüdsest kiri „Mockba“

Nimetatud firma asutas 2016. aastal Venemaa päritolu Pavel Matvejev. Ettevõtte peakorter asub Inglismaal Wakefieldis, mis on Sheffieldist umbes 40 km kaugusel.

Mõistagi on klubi uus särgisponsor tekitanud Sheffieldi klubide fännide seas vastakaid arvamusi. Kui osad poolehoidjad on õnnelikud, et kodukandi firma nende lemmikuid toetab, siis teised heidavad ette klubi koostööd venelase firmaga.