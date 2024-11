Eestlanna krooniti cyclo-cross’is oma vanuseklassis Euroopa meistriks

„Tundus, et kõik läksid seejärel mööda, kuid edasi sõites sain vaikselt kõik konkurendid kenasti kätte ja eelviimasele ringile minnes kuulsin kommentaatorite jutust, et olen vanuseklassi liider. Alles mitme minuti pärast oli kuulda, et tuli järgmine minu vanuseklassi sõitja,“ ütles Puhu. „Kalkuleerisin peas, kas peaksin tempot lisama, aga kuna sõitsin siiski juba niigi piiri peal ja ilm oli ka tegelikult selleks hetkeks juba väga kuum, otsustasin pigem hoida kohta, et kindlalt lõpuni välja vedada. Mul on väga hea meel, et sain oma hooaja just sellisel viisil lõpetada.“