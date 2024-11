FOTOD | Eesti naiste jalgpallikoondis sai uue peatreeneri

Ševoldajevale eelnevalt oli naiste koondisel kaks peatreenerit: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper, kes olid ametis 2022. aasta jaanuarist, kokku ligi kolm aastat. Kahe peatreeneri käe all pidas koondis kokku 30 ametlikku kohtumist, kus teeniti 11 võitu, 6 viiki ja 13 kaotust ning löödi kokku 43 väravat.

„Täname Sirjet ja Anastassiat, kes taastasid naiste koondise koha Baltimaade esinumbrina ja vahepeal kaduma läinud enesekindluse, lõid ühtehoidva ja ambitsioonika võistkonna. Viimased aastad olid märgilised, sest Eesti naiste koondise eesotsas olid meie oma naistreenerid ja mul on väga hea meel, et see jätkub,“ ütles Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) president Aivar Pohlak alaliidu pressiteate vahendusel.