Eesti kurlingunaiskond pidi MK veerandfinaalis tunnistama Rootsi paremust

Kapten Turmann ütles, et see turniir oli naiskonnale hea proovikivi. „Me jõudsime veerandfinaali, mis kinnitab meie järjepidevat arengut ja head koostööd treeneriga, mis on muutunud veelgi sujuvamaks. Nüüd keskendume viimasele laagrile sel nädalal, et olla Euroopa meistrivõistlusteks parimas võimalikus vormis,“ sõnas Turmann Eesti Curlingu Liidu pressiteate vahendusel.