Ott Tänak Hyundai kolmanda sõitja kohta seisukohta ei võtnud

Tänavu kuuluvad lisaks Tänakule ja Thierry Neuville’ile Hyundai tiimi kolm osalise koormusega sõitjat: Esapekka Lappi, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen.

Uueks hooajaks on vihjatud, et Hyundai võib palgata kolmandasse autosse kolmanda põhikohaga sõitja. Kõige enam on spekuleeritud M-Sporti auto roolis oleva Adrien Fourmaux’ nimega.

Ralliportaal DirtFish uuris Tänakult, kas Hyundail oleks mõistlik lasta võidu nimel heidelda ka kolmandal põhikohaga sõitjal või peaks tiim pakkuma Tänakule ja Neuville’ile hoopis ideaalseid abimehi – osalise koormusega sõitjaid.

„Oleneb vist sellest, kuidas sellega hakkama saad,“ ütles Tänak. „Kuid Toyotas see [kolme põhisõitja süsteem] töötab, nii et see on võimalik.“

„Sel aastal on meie kolmel sõitjal (Lappi, Sordo, Mikkelseni – toim] võib-olla pisut keeruline olnud, sest neil on etappide vahel suured pausid. Kui seda natuke paremini korraldada, on minu arvates võimalik mõlemad süsteemid toimima panna,“ lisas Tänak.

Tänavuse hooaja viimase, Jaapani ralli eel kaotab Tänak liider Neuville’ile 25 punktiga. Tänak kinnitas taas, et MM-tiitli saatus pole enam tema kätes.

„See ei sõltu minust,“ ütles Tänak. „See on ainult Thierry otsustada. Ainus, mida mina saan teha, on koguda Jaapanis võimalikult palju punkte. Teoreetiliselt on tiitel lahtine, aga see ei sõltu minust.“

„Tootjate MM-tiitli nimel peame väga kõvasti võitlema. Me teame, et Toyota võitleb kõvasti ja me peame sellele reageerima,“ lisas ta. Meeskondlikult on Hyundai edu praegu 15 punkti.

Jaapani ralli sõidetakse 21.–24. novembril.