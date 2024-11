Red Bull süüdistab McLareni F1 meeskonda reeglite rikkumises

Saksamaa väljaande Auto Motor und Sporti andmetel kahtlustab Red Bull, et McLaren täidab oma rehve väikese koguse veega, et neid paremini jahutada. Kusjuures McLaren polevat sugugi ainus meeskond, kes sellise trikitamisega tegeleb.

Rahvusvaheline autoliit FIA on asunud süüdistusi uurima. Rehvitootja Pirelli on siiani kinnitanud, et ühtegi eeskirjade rikkumist pole nad täheldanud.

Suured rivaalid McLaren ja Red Bull Racing on kogu tänavuse hooaja vahetanud üksteise suhtes süüdistusi. Esimese süüdistuse esitas Red Bull, kes väitis Bakuu etapi ajal, et McLaren kasutab reeglitega vastuolus olevat painduvat tagatiiba. McLarenin teatas seejärel, et Red Bull kasutab jälle ebaseaduslikku komponenti, mis on mõeldud nende vormelite põhja kõrguse reguleerimiseks.