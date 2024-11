New Yorgi maratoni võit läks esimest korda Hollandisse, olümpiavõitja jäi neljandaks

„Olin nii keskendunud. Finišisse jõudes emotsiooni polnudki. Tundus, nagu näeksin und,“ rääkis 2020. aasta olümpiamängude hõbemedalist Nageeye ESPNile. „Ma rõhutasin endale kogu aeg, et täna on minu päev.“

„See tähendab mulle nii palju. See näitab, et mu treeningud on olnud head. Pingutasin lõpuni ja olen nii õnnelik,“ ütles Chepkirui pärast oma esimest suure maratoni võitu.