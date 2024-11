VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Kullamäe teab täpselt, miks Rannula prantslasi kiusas, Eesti koondis sai tagasilöögi

Euroliiga arutelude juures sai vastu näppe Jurtšenko, kes pakkus, et pikima võiduseeriaga meeskond on Müncheni Bayern. Taltsi abiga selgus, et hoopis Kaunase Žalgiris. Tabeli liider on võitnud viis kohtumist järjepanu. Leedulastelt ülivõimas algus ja pingi peale on tulemas veel lisa, NBA-st tuuakse satsi Lonnie Walker IV. Eraldi arutelu alla sattus Žalgirise mäng Crvena Zvezdaga, kus vastaste peatreener Ioannis Sfairopoulos sai mängu ajal sisse anda protesti. Kuhu edasi? Kohtunikel võiks mängude ajal mingi roll ikkagi olla. Muide, Kullamäel on uus trahv soolas ja juba on teada, mida trahvirahaga tehakse.