DELFI VIDEO | Peep Pahv: Saksamaal saime kogemust ja täna suutsime kergema kaitse vastu ära hoida

„Pidime jooksma ja olema agressiivsed. Ogrel on väga kõvad vennad, aga seal on ka palju selliseid mängijaid, kes ei suuda kiiruse ja teravusega kaasa tulla,“ analüüsis Pahv võidu järel. „Kolmandal veerandajal kadus teravus ära. Saimegi korve siis, kui tegime omi asju ja kui mängu vabaks lasksime, siis korve ei tulnud. Seda sai ka neljanda veerandaja eel rõhutatud.“

„Kõik räägivad, et miks me seda Põhja-Euroopa liigat mängime. Kui sa mängid Bambergiga, kus on vastas atleedid, kelle vastu pole palliga midagi peale hakata, siis pärast seda tundub Ogre, et nagu polekski midagi. Seal saime surve all kogemust, täna suutsime kergema kaitse all ära püsida,“ sõnas Pahv.