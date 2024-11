Jari-Matti Latvala võib Toyota tiimipealikuna kaasa teha pooliku hooaja

Ajalooliste autode sarja reegleid muudeti oktoobris ning just see avab Latvalale ukse. Kui varasemalt kattusid mitmed Historic-klassi osavõistlused ja MM-sarja etapid, siis järgmisel hooajal on suure tõenäosusega kalender Latvala vaatevinklist palju parem. Soome rallimees kihutaks EM-sarjas Toyota Celica GT-Four ST185 masinaga.