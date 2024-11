Argentinaga maailmameistriks kroonitud vutistaar hülgas oma naise ja kaks last

Londoni Chelseas klubijalgpalli mängiv Fernandez läks kodumaa meedia andmetel lahku oma elukaaslasest Valentina Cervantesest. Põhjus pole aga mitte see, et paari vahel oleks kirg kadunud, vaid Fernandez soovib lihtsalt kogeda vallalise elu.

Fernandezi ja Cervantese suhe algas juba kooliajal ning neil on kaks last, 4-aastane tüdruk ja aastane poiss. Vutistaari otsus hämmastab paljusid, kuid Argentina jalgpalliajakirjanikul Julieta Argental on kõigele loogiline seletus.