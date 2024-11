Neli väravat löönud Paide kerkis vähemalt ajutiselt esikolmikusse, Tammeka ja Trans tegid dramaatilise 3:3 viigi

Teise koha eest heitleval Paidel on üks voor enne hooaja lõppu sarnaselt Nõmme Kaljule koos 69 punkti. Omavahelistes mängudes on eelis nõmmekatel. Mõlemast klubist võib veel mööduda FC Flora, kes kell 14.30 alanud matšis kohtub juba tiitli kindlustanud FCI Levadiaga. Kui Flora peaks täna võitma, on neil koos 70 silma.