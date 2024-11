Viis masinat seinas! Brasiilia GP kvalifikatsioonist kujunes täielik kaos, juba varem karistada saanud Verstappenit saatis ebaõnn

Verstappeni hinnangul viivitasid kohtunikud üle poole minuti, kuniks kvalifikatsiooni peatasid. „Kui auto sõidab seina, peaks kohe punased lipud väljas olema. Ma ei mõista, kus on 30-40 sekundit vaja selleks. See on *****,“ vandus ta Sky Sportsile. „See on liiga rumal asi, et üldse rääkida sellest. See on naeruväärne.“